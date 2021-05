Sputnik V From Russia Arrives In Hyderabad as India कोरोना के गंभीर संकट से जूझ रहे भारत को तीसरी COVID वैक्सीन मिल गई है. रूस से स्पुतनिक वी टीके की पहली खेप हैदराबाद पहुंच गई. बता दें कि इससे पहले विश्व स्तर पर स्पुतनिक वी की मार्केटिंग के लिए जिम्मेदार रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष (आरडीआईएफ) ने कहा था कि टीके 1 मई तक भारत पहुंचेंगे. आरडीआईएफ के चीफ किरिल दिमित्रिज ने ये भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि ये टीके कोविड-19 महामारी की दूसरी विस्फोटक लहर के दौरान भारत की मदद करेंगे. बता दें कि रूसी वैक्सीन की डेढ़ लाख खुराक की पहली खेप भारत पहुंची है. Also Read - COVID-19: भारत को US समेत इन देशों से आज आई मेडिकल राहत की बड़ी खेप, 40 देशों ने मदद का भरोसा दिया

Sputnik-V vaccine के भारत पहुंचने पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह भारत की कोरोना से लड़ाई में मदद करेंगे. उन्होंने ट्वीट कर कहा, "रूस से स्पुतनिक-वी टीके हैदराबाद पहुंच गए हैं! महामारी से लड़ाई में भारत को मजबती देंगे. यह तीसरा विकल्प हमारी टीका क्षमता को बढ़ाएगा और हमारे टीकाकरण अभियान को तेज करेगा."

बागची ने कहा, "यह स्पुतनिक-वी के 1.5 लाख खुराक की पहली खेप है और अभी लाखों खुराक आनी बाकी हैं. भारत, रूस और अन्य देशों में उपयोग के लिए 'मेक इन इंडिया' की योजना है. लंबे समय से दोस्त रूस से गहरा समर्थन मिला है. एक दशक से अधिक समय से भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है.