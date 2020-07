गंगटोक: सिक्किम सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के प्रयासों के तहत राज्य भर में लागू लॉकडाउन की अवधि एक अगस्त तक बढ़ा दी है. राज्यभर में लागू छह दिन के लॉकडाउन की अवधि रविवार को समाप्त होने वाली थी. मुख्य सचिव एस सी गुप्ता ने एक अधिसूचना जारी कर कहा, ‘‘हालात पर विचार-विमर्श करने के बाद, यह फैसला किया गया कि सिक्किम में लागू लॉकडाउन की अवधि एक अगस्त सुबह छह तक बढ़ाई जाए.’’ Also Read - Covid-19 in Noida Update: कोरोना संकट के बीच राहत की खबर, गौतम बुद्ध नगर में 79.8 प्रतिशत मरीज हुए स्वस्थ

सिक्किम में इस समय 350 से अधिक संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है, जबकि संक्रमण के कुल 499 मामले राज्य में सामने आए हैं. राज्य में 142 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं.

वहीं कोरोना वायरस के भारत में आने के चार महीने के बाद सिक्किम में पहले कोविड-19 मरीज की मौत हुई. सिक्किम के गंगटोक में एक सरकारी अस्पताल में रविवार को कोविड-19 से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई. राज्य में इस महामारी से मौत का यह पहला मामला है.

State Government has issued an order to extend the period of lockdown in the entire state of Sikkim till 6 am on 1st August: Home Department, Sikkim pic.twitter.com/vjflCIrFDB

