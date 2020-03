श्रीनगर: श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके के 65 वर्षीय शख्स की बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस से मौत हो गई. जम्मू कश्मीर में इस संक्रमण से मौत का यह पहला मामला है. श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने ट्वीट किया, ‘‘कोविड-19 से पहली मौत की दुखद खबर साझा करने के साथ मेरी संवेदनाएं मृतक के परिवार के प्रति हैं. हम आपके साथ हैं और आपका दुख समझते हैं.’’

सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने भी टि्वटर पर मौत की खबर की पुष्टि की. कंसल ने कहा, ‘‘कोरोना वायरस के कारण श्रीनगर के हैदरपुरा के 65 वर्षीय शख्स की मौत का पहला मामला. उसके संपर्क में आए चार लोग भी कल संक्रमित पाए गए थे.’’ जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से चार लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद बुधवार को संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 11 हो गए.

