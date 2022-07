India’s first death from Monkeypox: देश में मंकीपॉक्स से पहली मौत हुई है. केरल में मंकीपॉक्स के मरीज की मौत हुई है. इससे खलबली मच गई है. 22 साल के युवा में मंकीपॉक्स के लक्षण थे, बाद में उसमें मंकीपॉक्स की पुष्टि हुई थी. युवा हाल ही में यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) से लौटा था. युवा मरीज की त्रिशूर के एक निजी अस्पताल में मौत हुई. बताया जा रहा है कि युवा को अन्य किसी भी तरह की बीमारी या परेशानी नहीं थी. केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि 22 वर्षीय युवक में मंकीपॉक्स के लक्षण थे. ये युवा हाल में यूएई से लौटा था और एक दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई. केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि मरीज युवा था और उसे कोई और बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी कोई अन्य दिक्कत नहीं थी. जॉर्ज ने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि 21 जुलाई को यूएई से आने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराने में देरी क्यों की गई.Also Read - कर्नाटक में मंकीपॉक्स का संदिग्ध मामला सामने आया, इथियोपिया का नागरिक है मरीज

स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से कहा- ''मंकीपॉक्स का यह खास प्रकार कोविड-19 जैसा उच्च स्तर का संक्रामक नहीं है लेकिन यह फैलता है. तुलनात्मक रूप से, मंकीपॉक्स के इस प्रकार से मृत्यु होने की दर कम है. उन्होंने कहा कि चूंकि मंकीपॉक्स का यह प्रकार फैलता है, इसलिए इसे रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं. मंत्री ने यह भी कहा कि अन्य देशों से बीमारी के विशेष प्रकार के बारे में कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है जहां इस बीमारी का पता चला है और इसलिए केरल इस पर अध्ययन कर रहा है.

A high-level inquiry will be conducted into the death of a person with symptoms of monkeypox in Chavakkad Kuranjiyur. The result of the test conducted in a foreign country was positive. He sought treatment in Thrissur: Kerala Health Minister Veena George pic.twitter.com/AL7tOU3Tsa

— ANI (@ANI) July 31, 2022