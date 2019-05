नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज हुई. इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित सभी 24 कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे. एक दिन पहले ही शपथ ग्रहण करने के बाद मोदी सरकार सक्रिय हो गई है.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi chairs the first #UnionCabinet meeting of his second term. pic.twitter.com/nhKFEIDnfj

— ANI (@ANI) May 31, 2019