नई दिल्ली: अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र’ ट्रस्ट की पहली बैठक 19 फरवरी होगी. यह बैठक ट्रस्ट के दिल्ली ऑफिस और के. परासरण के निवास स्थान पर होगी. बैठक शाम 5. 00 बजे बुलाई गई है. बैठक के एजेंडे में ट्रस्ट के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव और इसके अतिरिक्त ट्रस्ट में नामांकन के लिए दो सदस्यों का चुनाव बहुमत के आधार पर होगा. ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र’ ट्रस्ट के 15 सदस्यों में से एक बीजेपी नेता कामेश्वर चौपाल ने बैठक को लेकर ये जानकारी दी है. उधर, सूत्रों कहा कहना है कि राम मंदिर का निर्माण 2 अप्रैल (रामनवमी के दिन) या फिर 26 अप्रैल (अक्षय तृतीया) के दिन शुरू किया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य इस साल रामनवमी या अक्षय तृतीया से शुरू हो सकता है. हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला ट्रस्ट की पहली बैठक में लिया जाएगा.

Kameshwar Choupal: The first meeting of the ‘Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra’ Trust (set up for the construction of Ram Temple) will be held on 19th February. https://t.co/cL1YKQusGF

