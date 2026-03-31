By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण, 33 सवालों का गलत जवाब दिया तो क्या जुर्माना लगेगा
भारत में 16वीं जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी. इसके लिए 33 सवालों की लिस्ट बनी है, इस दौरान अलग गलत जवाब दिया तो क्या होगा.
भारत में 16वीं जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस के साथ शुरू होगा. गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. इस बार जनगणना मोबाइल ऐप और सेल्फ-एनुमरेशन पोर्टल के जरिए की जाएगी, जो 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा. सरकार ने पहले चरण के लिए 33 सवालों की खास लिस्ट जारी कर दी है. इनमें बिल्डिंग नंबर, मकान की फ्लोर-वॉल-रूफ की सामग्री, मकान का उपयोग और स्थिति, परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या, परिवार प्रमुख का नाम-लिंग-जाति (एससी/एसटी) आदि शामिल हैं. यह सूची गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित हो चुकी है.
33 सवालों के माध्यम से ये डिटेल जानी जाएगी
इन 33 सवालों के माध्यम से जनसंख्या गिनती के साथ हर घर की रहन-सहन की पूरी डिजिटल तैयार होगी. सवाल पानी की स्रोत, शौचालय, बिजली, रसोई ईंधन (एलपीजी/पीएनजी), कचरा निकासी, स्नानघर और रसोई की सुविधाओं पर भी होंगे. इससे शहरी-ग्रामीण विकास की सटीक तस्वीर बनेगी.इसके अलावा डिजिटल संपत्तियों जैसे इंटरनेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, रेडियो, टीवी और वाहनों (साइकिल, स्कूटर, कार) की जानकारी भी ली जाएगी.
डेटा सरकारी योजनाओं का आधार
मुख्य अनाज क्या खाया जाता है और परिवार में विवाहित जोड़ों की संख्या भी दर्ज होगी. यह डेटा सरकारी योजनाओं, बजट और संसाधन वितरण के लिए आधार बनेगा. जनगणना पूरी तरह डिजिटल होने से पारदर्शिता बढ़ेगी. नागरिक 15 दिनों पहले सेल्फ-एनुमरेशन पोर्टल पर ओटीपी वेरिफिकेशन के साथ जानकारी भर सकेंगे. इसके बाद एनुमरेटर घर-घर जाकर वेरिफाई करेंगे. डेटा एंड-टू-एंड सिक्योर रहेगा और किसी भी एजेंसी या अदालत को व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जाएगी.
यह जनगणना 16 साल बाद हो रही है
यह जनगणना 2011 के बाद 16 साल बाद हो रही है, जो स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना है. पहले चरण में 2.6 लाख से ज्यादा एनुमरेटर तैनात किए जाएंगे. जाति गणना भी पहली बार शामिल है, लेकिन पूर्ण जाति नहीं, सिर्फ एससी/एसटी की सूची से चयन होगा.
अगर कोई गलत जवाब दे तो क्या होगा?
जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11(1)(d) के तहत जानबूझकर गलत जवाब देने या सवालों का जवाब न देने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. सहयोग न करने या बाधा डालने पर भी यही सजा है. इसलिए नागरिकों को सही जानकारी देना अनिवार्य है. गलत डेटा से योजनाएं प्रभावित होंगी और विकास कार्य रुक सकते हैं. सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू किया है ताकि हर कोई सहयोग करे और देश की सही तस्वीर बने.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें