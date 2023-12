Hindi India Hindi

First Reaction Of Congress Mp Dhiraj Sahu On It Raids And Recovery Of Hundreds Of Crores Of Rupees From Premises Linked To Him Video

IT Raid में 353 करोड़ बरामद होने के बाद कांग्रेस MP धीरज साहू का आया पहला रिएक्शन, बताया किसका है यह पैसा | VIDEO

Dhiraj Sahu First Reaction On IT Raid: धीरज साहू ने कहा कि यह सारा पैसा मेरा नहीं है, यह मेरे परिवार और अन्य संबंधित फर्मों का है..कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है. मैं हर चीज का हिसाब दूंगा.

Dhiraj Sahu First Reaction On IT Raid: कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े परिसरों पर इनकम टैक्स की रेड (Income Tax Raid) में 353 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई है. इसे लेकर पहली बार उनका रिएक्शन आया है. धीरजा साहू ने माना है कि यह पैसा उनकी फर्म का है. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए धीरज साहू ने नकदी के कालाधन होने के BJP के आरोप पर कहा, ‘मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह पैसा मेरे परिवार की व्यावसायिक कंपनियों का है…आयकर विभाग (Income Tax Department) का पक्ष आने दीजिए चाहे वह ‘कालाधन’ हो या ‘सफेद धन’.

उन्होंने कहा, ‘मैं बिजनेस लाइन में नहीं हूं. इसका जवाब मेरे परिवार के सदस्य देंगे…मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे देख रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस पैसे का कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई लेना-देना नहीं है.’