Hindi India Hindi

First Republic Day Parade After Operation Sindoor These Indian Weapons Will Be Displayed

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली गणतंत्र दिवस परेड में भारत के कौन-कौन से हथियार दिखेंगे, यहां मिलेगी पूरी जानकारी

इस साल की परेड का फॉर्मेट काफी नया और अनोखा होगा. पारंपरिक मार्चिंग के बजाय परेड में 'बैटल एरे' (रणभूमि व्यूह रचना) का प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें सैन्य उपकरणों और हथियारों को वास्तविक युद्ध के क्रम में दिखाया जाएगा.

(फाइल फोटो)

Republic Day Parade: 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य ताकत की झलक दिखेगी. ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाली यह पहली गणतंत्र दिवस परेड है. इसमें भारत के नए और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा. साथ ही आसमान में वायुसेना लड़ाकू विमानों सहित कई अन्य प्लेटफार्म फ्लाईपास्ट करेंगे.

इस साल 26 जनवरी को 29 विमानों का शानदार फ्लाईपास्ट देखने को मिलेगा. परेड में मिलिट्री पावर का यह खास प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बैकग्राउंड में रखते हुए किया जाएगा. मिलिट्री ताकत के अलावा कर्तव्य पथ पर देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की झलक भी देखने को मिलेगी. इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे होने का जश्न भी दिखेगा.

आसमान में गरजेंगे ये विमान

फ्लाईपास्ट में राफेल लड़ाकू विमान, सुखोई-30 एमकेआई, C-295 परिवहन विमान, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और एमआई-17 वी अलग-अलग फॉर्मेशन में दिखेंगे. इनके साथ वायुसेना की आसमानी आंख कहे जाने वाले नेत्रा अवाक्स सिस्टम भी इंडिया गेट के ऊपर उड़ान भरेंगे.

भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 61 कैवेलरी के माउंटेड कॉलम और बैटल एरे फॉर्मेशन के साथ-साथ सात मार्चिंग टुकड़ियों द्वारा किया जाएगा. ऐसा पहली बार हो रहा है. पहली बार कर्तव्य पथ पर नवगठित भैरव लाइट कमांडो की बटालियन भी दिखेगी. हाई मोबिलिटी रेकी व्हीकल, T-90 टैंक, मेन बैटल टैंक अर्जुन, BMP-II, नाग मिसाइल सिस्टम, ऑल टेरेन व्हीकल, लाइट स्ट्राइक व्हीकल, रोबोटिक म्यूल्स, एडवांस टोड आर्टिलरी गन, पिनाका लॉन्चर, आकाश मिसाइल, सेना के नए ड्रोन और

ग्लेशियर ATV मैकेनाइज्ड कॉलम मुख्य आकर्षण होंगे.

कौन है मुख्य अतिथि?

इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन हैं. यह पहली बार है जब यूरोपीय संघ के दोनों शीर्ष नेता भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. परेड में यूरोपीय संघ के नौसैनिकों की एक छोटी टुकड़ी भी मार्च पास्ट करेगी, जो भारत-यूरोपीय संघ के मजबूत संबंधों का प्रतीक होगी.

क्या है परेड में खास?

इस साल की परेड का फॉर्मेट काफी नया और अनोखा होगा. पारंपरिक मार्चिंग के बजाय परेड में ‘बैटल एरे’ (रणभूमि व्यूह रचना) का प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें सैन्य उपकरणों और हथियारों को वास्तविक युद्ध के क्रम में दिखाया जाएगा.

Add India.com as a Preferred Source

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में सेना की कुल सात मार्चिंग टुकड़ियां शामिल होंगी जिसमें जानवरों की टुकड़ी भी शामिल है. परेड में जांस्कर टट्टू, बैक्ट्रियन ऊंट और आर्मी डॉग्स भी हिस्सा लेंगे. गणतंत्र दिवस परेड-2026 में कुल 18 मार्चिंग टुकड़ियां और 13 बैंड हिस्सा लेंगे. रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस साल कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड-2026 देखने के लिए लगभग 10,000 लोगों को स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है.