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संसद में पहली बार वंदे मातरम से गूंजा लोकसभा... पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी समेत कौन-कौन रहा मौजूद?

मानसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही पहली बार वंदे मातरम् के साथ शुरू हुई. इसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. पूरे सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखा टकराव और हंगामा देखने को मिला.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 13, 2026, 2:13 PM IST
संसद में पहली बार वंदे मातरम से गूंजा लोकसभा... पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी समेत कौन-कौन रहा मौजूद?
  • लोकसभा की आखिरी बैठक वंदे मातरम् की छह पंक्तियों के साथ शुरू हुई.
  • राज्यसभा की कार्यवाही भी राष्ट्रगीत के साथ समाप्त हुई.
  • मानसून सत्र में नीट और दूसरे मुद्दों पर सरकार-विपक्ष के बीच टकराव जारी रहा.
  • संसद परिसर में भाजपा और विपक्ष ने अलग-अलग मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

Vande Mataram Played in Parliament: संसद का मानसून सत्र गुरुवार (13 अगस्त) को राजनीतिक खींचतान और हंगामे के बीच समाप्त हो गया. सत्र के अंतिम दिन लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत वंदे मातरम् के साथ हुई. इसे संसद के इतिहास में एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है. कार्यवाही शुरू होने के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत सदन के कई सदस्य मौजूद रहे. राष्ट्रगीत की छह पंक्तियां बजाए जाने के बाद लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी राष्ट्रगीत के साथ समाप्त हुई. इस तरह संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रगीत के साथ मानसून सत्र का समापन हुआ.

वंदे मातरम् को लेकर क्यों हुआ बड़ा बदलाव?

ये ऐसे समय हुआ है, जब वंदे मातरम् को लेकर नए नियम और कानूनी प्रावधान चर्चा में हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद राष्ट्रगीत को कानूनी सुरक्षा देने वाले प्रावधान लागू किए गए हैं. इन प्रावधानों के तहत जानबूझकर राष्ट्रगीत के गायन में बाधा डालने या उसे रोकने को दंडनीय बनाया गया है. सरकार की ओर से आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के इस्तेमाल को लेकर भी नियम तय किए गए हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश में राष्ट्रपति के आगमन, तिरंगा फहराने और राज्यपालों के संबोधन जैसे कुछ आधिकारिक अवसरों पर राष्ट्रगीत की छह पंक्तियों के इस्तेमाल से जुड़े नियम बताए गए थे.

और पढ़ें: रक्षा मंत्रालय की नई शुरुआत, स्वतंत्रता दिवस के निमंत्रण में पहली बार छपे वंदे मातरम् के बोल

हंगामे के बीच खत्म हुआ मानसून सत्र

हालांकि, सत्र का आखिरी दिन सिर्फ वंदे मातरम् की वजह से चर्चा में नहीं रहा. पूरे मानसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर तीखी बहस और टकराव देखने को मिला. नीट पेपर लीक आंदोलन के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चंदा चोरी मामले जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की. कई मौकों पर विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई. सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों पर चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही थी. उन्होंने छात्रों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने को लेकर अध्यक्ष से विपक्ष के साथ विचार-विमर्श करने की अपील भी की थी.

आखिरी दिन भी नहीं थमा राजनीतिक विरोध

सत्र के अंतिम दिन भी विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. संसद परिसर के मकर द्वार पर भाजपा और विपक्ष की ओर से अलग-अलग विरोध प्रदर्शन हुए. भाजपा ने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कांग्रेस पर झारखंड में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर सवाल उठाए. वहीं, विपक्षी दल अपने अलग-अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाते रहे. इस राजनीतिक टकराव का असर लोकसभा की विदाई प्रक्रिया पर भी दिखाई दिया. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के अंत में दिया जाने वाला सामान्य विदाई संबोधन भी नहीं पढ़ा. इस संबोधन में आमतौर पर सदन के कामकाज, उत्पादकता और सत्र की उपलब्धियों का उल्लेख किया जाता है.

वंदे मातरम् के साथ हुआ ऐतिहासिक समापन

मानसून सत्र का समापन कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा. एक तरफ लोकसभा की कार्यवाही पहली बार वंदे मातरम् के साथ शुरू हुई, वहीं दूसरी तरफ पूरा सत्र राजनीतिक विरोध और हंगामे से प्रभावित रहा. राष्ट्रगीत को लेकर नए कानूनी प्रावधानों के बीच संसद में इसके औपचारिक इस्तेमाल को लेकर आने वाले समय में भी राजनीतिक और संवैधानिक बहस हो सकती है. वहीं, सरकार और विपक्ष के बीच मुद्दों को लेकर जारी टकराव यह संकेत देता है कि अगले संसदीय सत्र में भी कई मुद्दों पर सियासी गर्मी बरकरार रह सकती है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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