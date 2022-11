Himachal Pradesh News: स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी का आज उनके पैतृक स्थान कल्पा में निधन हो गया. उन्होंने 106 की उम्र में अंतिम सांस ली. किन्नौर के डीसी ने बताया कि श्याम सरन नेगी का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्याम सरन नेगी के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा, “स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता और किन्नौर से संबंध रखने वाले श्याम सरन नेगी के निधन की खबर सुनकर दुःखी हूं.

सीएम ने कहा कि नेगी ने अपना कर्तव्य निभाते हुए 34वीं बार बीते 2 नवंबर को ही विधानसभा चुनाव के लिए अपना पोस्टल वोट डाला था. यह याद हमेशा भावुक करेगी. बताया जाता है कि श्याम सरन नेगी पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे. आज सुबह ही उन्होंने अंतिम सांस ली.