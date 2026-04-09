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घर के एक्वेरियम से एक साल के बच्चे के गले में फंसी जिंदा मछली, ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने निकाला बाहर

जांच के दौरान भी मछली फड़फड़ा रही थी. डॉक्टर तुरंत बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, जहां मछली को निकाला गया.

Published date india.com Published: April 9, 2026 2:49 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
जानिए क्या है पूरा मामला
जानिए क्या है पूरा मामला

मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक साल के मासूम बच्चे के गले में जिंदा मछली फंस गई थी, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून भी आ रहा था. डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक इस मछली को बच्चे के गले से निकाला है. मामला इंदौर के एमवाई अस्पताल का है, जहां 3 अप्रैल को एक साल के बच्चे को भर्ती कराया गया था. बच्चे के रोने और मुंह से खून आने की शिकायत के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था. जांच-पड़ताल के बाद डॉक्टरों को हैरान करने वाली जानकारी मिली. जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि मासूम के गले में जिंदा मछली फंसी हुई थी. मछली जिंदा थी, जिसके फड़फड़ाने की वजह से बच्चे के गले में घाव बन रहा था, इसी वजह से मुंह से खून आ रहा था.

सांस लेने में परेशानी, मुंह से खून

इंदौर के ईएनटी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. यामिनी गुप्ता ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में बताया कि 3 अप्रैल को बच्चे को अस्पताल लाया गया था. बच्चे के गले में जिंदा मछली फंसी होने की वजह से उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी और मुंह से खून आने की वजह से परिवार के लोग काफी चिंतित थे.

जांच के दौरान भी मछली फड़फड़ा रही थी

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान भी मछली फड़फड़ा रही थी. हम तुरंत बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, जहां मछली को निकाला गया. यह मध्य भारत का पहला मामला है और इस उम्र के बच्चों में तो यह बहुत ही दुर्लभ है.

एक्वेरियम की मछली गले में

डॉक्टर ने बताया कि अगर समय पर बच्चे को इलाज नहीं मिलता तो उसकी मौत भी हो सकती थी. उन्होंने बताया कि बच्चे के परिवार वाले घर में एक्वेरियम रखे हुए थे, जिसमें कई तरह की मछलियां थीं. जब वे एक्वेरियम की सफाई कर रहे थे, तो बड़ी मछलियों को उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन एक छोटी मछली को वे बच्चे के पास ले आए.

हाथ से छूटी और बच्चे के मुंह में चली गई

बताया गया कि जब मछली को बच्चे के मुंह के पास लाया गया तो वह हंसने लगा. इसी दौरान मछली उनके हाथ से छूट गई और बच्चे के मुंह में चली गई. डॉक्टर के अनुसार, पांच-छह डॉक्टरों की टीम ने उसका ऑपरेशन किया. अब बच्चा स्वस्थ है. वह अब खाना-पीना भी कर रहा है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

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About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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