वेल्डिंग शॉप वाले के घर में मिली पांच लाशें! आखिर क्यों इस शख्स ने खत्म कर दिया पूरा परिवार और फिर...

उत्तर प्रदेश के जिले में एक व्यक्ति ने कथित रूप से अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली. घटना का खुलासा तब हुआ जब घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी.

UP News: उत्तर प्रदेश के काशगंज जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां अमांपुर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने कथित रूप से अपनी पत्नी और तीन मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली. ये घटना तब उजागर हुई जब आसपास रहने वाले लोगों ने घर से तेज बदबू आने की शिकायत की और पुलिस को सूचना दी.

मृतक की पहचान सत्यदेव फौजी के रूप में हुई है, जो पेशे से वेल्डिंग की दुकान चलाते थे. उनका घर एटा रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास था और वहीं से उनका काम भी चलता था. पड़ोसियों के अनुसार, पिछले दो दिनों से घर बंद था और परिवार का कोई सदस्य बाहर दिखाई नहीं दे रहा था. जब बदबू असहनीय हो गई, तब लोगों ने शक के आधार पर पुलिस को बुलाया.

सूचना मिलते ही अमांपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई. अंदर का दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया. एक कमरे में परिवार के सभी सदस्यों के शव पड़े थे. प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आशंका जताई है कि पहले पत्नी और बच्चों की हत्या की गई और उसके बाद व्यक्ति ने खुद अपनी जान ले ली.

घटना के पीछे का कारण?

मौके पर वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे. पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने साक्ष्य जुटाए. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण और समय की पुष्टि हो पाएगी. फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस भयावह कदम के पीछे क्या कारण रहा. आर्थिक तंगी, पारिवारिक तनाव या अन्य किसी वजह की भी जांच की जा रही है. हालांकि, अभी तक किसी स्पष्ट कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

ये घटना पूरे इलाके में दहशत और शोक का कारण बन गई है. स्थानीय लोग इस बात से हैरान हैं कि परिवार के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी. पड़ोसियों का कहना है कि परिवार सामान्य दिखता था और कभी किसी बड़े विवाद की जानकारी सामने नहीं आई थी. इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर पारिवारिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और संवाद कायम रखा जाए तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है.

