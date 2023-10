Breaking News: Bihar के बक्सर में पटरी से उतरे North East Express के 5 डिब्बे

Railway News Today: बिहार के बक्सर जिले में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस (North East Express News) के पांच डिब्बे पटरी से उतर गए हैं. हादसा रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन (Raghunathpur Railway Station) के पास हुआ. नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12506 ) दिल्ली के आनंद विहार के गुवाहाटी के कामाख्या (Anand Vihar To Kamakhya) जा रही थी. बताया जा रहा है कि ट्रेन रघुनाथपुर स्टेशन पहुंचते ही पटरी से उतर गई. फिलहाल स्थानीय लोग राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं.

हादसे की खबरे मिलने के बाद रेलवे प्रशासन हड़कत में आ गया और आला अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं. बताया जा रहा है कि कोच संख्या B 7 और B 8 सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं. रेलवे की तरफ से इमरजेंसी नंबर भी जारी किये गए हैं.

#Update | Some coaches of train number 12506 North East Express going from Anand Vihar Terminal to Kamakhya derailed at 21.35 today near Raghunathpur station of Danapur division. Helpline number PNBE – 9771449971, DNR – 8905697493, ARA – 8306182542, COML CNL – 7759070004: CPRO,… https://t.co/zeQ0XX4fwQ

— ANI (@ANI) October 11, 2023