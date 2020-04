अगरतला: देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र से शनिवार को पांच और नए कोरोना वायरस मामले सामने आए हैं. इसी के साथ पूर्वोत्तर में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है, जिसमें अकेले असम राज्य में 25 संक्रमित लोग शामिल हैं. मंत्रियों और अधिकारियों ने यह जानकारी दी. क्षेत्र के कुल 29 पॉजिटिव मामलों में से 26 ने दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. वहीं एक मणिपुरी लड़की और मिजोरम के व्यक्ति को पिछले महीने ब्रिटेन और नीदरलैंड से लौटने के बाद संक्रमित पाया गया था. Also Read - तबलीगी जमात के लोगों ने गुनाह किया है, कार्यक्रम के आयोजकों को सजा भुगतनी होगी : श्रीकांत शर्मा

कामरूप (मेट्रो) जिले के एक और 52 वर्षीय असम के व्यापारी में भी संक्रमण पाया गया है, जिसके नमूनों की रिपोर्ट शुक्रवार रात पॉजिटिव मिली है. पूर्वोत्तर क्षेत्र में 29 पॉजिटिव मामलों के अलावा, असम के चार लोग और त्रिपुरा के दो लोग, जो जमात की मंडली में शामिल हुए थे, उन्हें भी संक्रमित पाया गया है. असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने नोवेल कोरोना वायरस के ताजा मामलों के बारे में अपने अलग-अलग ट्वीट में जानकारी दी. सरमा ने कहा कि राज्य के उत्तर लखीमपुर, गोलाघाट, कामरूप (मेट्रो), कामरूप और मरिगा जिलों के पांच और लोगों को शुक्रवार देर रात और शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है. इस तरह से राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 25 तक पहुंच गई है. Also Read - राजस्थान में तबलीगी जमातियों से संक्रमण में बढ़ोतरी, 12 नए मामले, संक्रमितों की तादाद 191 हुई

