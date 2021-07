तिरुवनंतपुरम: केरल में पांच और लोगों में जीका वायरस (Zika Virus) संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिससे इस वायरस के मामले बढ़कर 35 हो गए हैं. राज्य में अभी 11 ऐसे लोगों का उपचार चल रहा है. राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शनिवार को यह जानकारी दी.Also Read - Full Lockdown In Kerala: केरल में 17-18 जुलाई को फुल लॉकडाउन का ऐलान, कोरोना और जीका वायरस ने बढ़ा दी है चिन्ता

उन्होंने बताया कि एक मामला एर्नाकुलम से सामने आया है और वह व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मी है. इससे पहले तक जीका वायरस संक्रमण के सभी मामले राजधानी से सामने आए थे. Also Read - Zika Virus: केरल में जीका वायरस के बढ़ रहे मामले, कुल 21 लोग हुए संक्रमित, जानें क्या है लक्षण और कैसे करें बचाव

Five more people have tested positive for Zika virus, taking the total number of cases in the state to 35: Kerala Health Minister Veena George

(File photo) pic.twitter.com/lxdol6ozVf

— ANI (@ANI) July 17, 2021