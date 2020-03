तिरुवनंतपुरमः भारत में कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं. अब एक बार फिर से केरल में पांच और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा ने रविवार को यह जानकारी दी. सभी पांचों लोग पटनमथिट्टा जिले के निवासी हैं. मंत्री ने कहा कि उनमें से तीन लोग 29 फरवरी को इटली से लौटे हैं जबकि दो अन्य लोग उनके संबंधी हैं. इन नए मामलों के बाद देश में कोरोनावायरस से प्रभावित लोगों की संख्या 39 हो गई है.

सभी संक्रमित लोगों को पटनमथिट्टा जनरल अस्पताल में पृथक और निगरानी में रखा गया है. शनिवार रात उनके वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई. इससे पहले भी राज्य में तीन लोग वायरस से संक्रमित पाए गए थे. कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित चीन के वुहान से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे उन तीनों छात्रों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी.

Total positive cases of #Coronavirus in the country rises to 39 https://t.co/7rGWznHaM8

— ANI (@ANI) March 8, 2020