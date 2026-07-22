टी.टी. कृष्णमाचारी: वित्त मंत्री और मुंधरा घोटाला (1958)
टी.टी. कृष्णमाचारी 1950 के दशक में वित्त मंत्री थे. 1957-58 में हरिदास मुंधरा घोटाला सामने आया. मुंधरा की कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) के फंड्स गलत तरीके से लगाए गए, जिसमें करीब 1.24 करोड़ रुपये शामिल थे. Chagla Commission report के मुताबिक, प्रधानमंत्री नेहरू ने न्यायमूर्ति एम.सी. छागला की एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया. आयोग की रिपोर्ट में मंत्रालय की जिम्मेदारी मानी गई, हालांकि कृष्णमाचारी खुद सीधे भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे. रिपोर्ट आने के बाद फरवरी 1958 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया. नेहरू ने इसे स्वीकार किया. यह भारत का पहला बड़ा वित्तीय घोटाला था, जिसने ब्यूरोक्रेसी, व्यापार और राजनीति के गठजोड़ को उजागर किया. कृष्णमाचारी का इस्तीफा मंत्रियों की संवैधानिक जिम्मेदारी का क्लासिक उदाहरण बना.