लाल बहादुर शास्त्री: रेल मंत्री के रूप में नैतिकता की मिसाल

1956 में लाल बहादुर शास्त्री रेल और परिवहन मंत्री थे. सितंबर में महबूबनगर (तेलंगाना) में एक ट्रेन दुर्घटना में 112 लोगों की मौत हुई. शास्त्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार नहीं किया. The Hindu के मुताबिक, नवंबर 1956 में तमिलनाडु के आरियालुर में भारी बारिश से पुल कमजोर होने के कारण थूथुकुडी एक्सप्रेस डिरेल हो गई. ट्रेन नदी में गिर गई, जिसमें 140-150 से ज्यादा लोग मारे गए. इस दूसरी बड़ी दुर्घटना के बाद शास्त्री ने फिर इस्तीफा दिया और इसे स्वीकार करने की अपील की. नेहरू ने सदन में कहा कि यह संवैधानिक मिसाल कायम करने के लिए जरूरी है. शास्त्री का इस्तीफा 7 दिसंबर 1956 को प्रभावी हुआ. यह स्वतंत्र भारत में मंत्री द्वारा नैतिक जिम्मेदारी का पहला प्रमुख उदाहरण माना जाता है, जिसने जवाबदेही की ऊंची मिसाल कायम की.