नई दिल्ली: मोदी सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. इसके बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार में 43 नए चेहरों को शामिल किया गया है. इनमें से उत्तर प्रदेश के जालौन सीट से सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा भी शामिल हैं. भानु प्रताप वर्मा पांच बार के सांसद हैं. एक ही सीट से पांच बार के सांसद भानुप्रताप वर्मा पहली बार केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं.Also Read - Shobha Karandlaje ने RSS के लिए नहीं की शादी, अब मोदी सरकार में बनाई जगह, दिलचस्प है सफर

आज भानुप्रताप वर्मा (Bhanu Pratap Singh Verma) ने पहली बार एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ली है. बुंदेलखंड का जालौन जिला पिछड़े इलाकों में आता है. लोग उम्मीद कर रहे हैं अब जालौन और बुंदेलखंड के लिए कुछ बेहतर काम होगा. Also Read - ममता बनर्जी ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी को ‘मन की बात’ के बजाय ‘ पेट्रोल की बात’ करनी चाहिए

#CabinetExpansion2021 | Rajeev Chandrasekhar, Shobha Karandlaje and Bhanu Pratap Singh Verma take oath as ministers. pic.twitter.com/15nVfmdgbu

— ANI (@ANI) July 7, 2021