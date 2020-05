नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) के प्रकोप के बाद जारी हुए लॉकडाउन में ऐसी कई कहानियां सामने आईं, जिन्हें सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया. लॉकडाउन के बीच कई लोग अपने घर-परिवार से दूर अलग शहर, राज्य और कई तो विदेशों में फंस गए. प्रवासी मजदूरों की हालत किसी से छिपी नहीं रही. दो वक्त की रोटी को मोहताज होने के बाद मजबूर होकर प्रवासी मजदूर सैकड़ों-हजारों किलोमीटर यात्रा कर अपने-अपने राज्यों को वापस निकले. इस बीच एक और ऐसी खबर सामने आई है, जो लॉकडाउन के बाद की स्थितियों को बताती है. Also Read - लॉकडॉउन में शादी, बुलेट पर दुल्‍हन को लेकर आया दूल्‍हा, पुलिस ने फूलमालाओं से किया स्‍वागत

दरअसल, करीब दो महीने से बंद पड़ीं घरेलू उड़ानें आज से ही शुरू की गई हैं. ऐसे में एक पांच साल का बच्चा, जिसका नाम विहान बताया जा रहा है अकेले ही दिल्ली (Delhi) से यात्रा कर बेंगलुरू एयरपोर्ट (Bengaluru Airport) पहुंचा. यह बच्चा पिछले तीन महीनों से अपनी मां से दूर दिल्ली में रह रहा था. ऐसे में जैसे ही घरेलू उड़ानें शुरू हुईं विहान भी अपनी मां के पास बेंगलुरू के लिए निकल पड़ा. जहां बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उसकी मां उसे लेने पहुंची थी.

Karnataka:Passengers leave from Kempegowda International Airport in Bengaluru, as two flights have landed till now at the airport. A mother who came to receive her son says,"My 5-yr-old son Vihaan Sharma has travelled alone from Delhi,he has come back to Bengaluru after 3 months" pic.twitter.com/oAOsLCi7v9

