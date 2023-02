VIDEO: केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित, जानें क्या है वजह...

केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित की गई है. कालीकट से दम्मम जा रहे एक विमान को हाइड्रोलिक उपकरण खराब होने के कारण राज्य की राजधानी की ओर मोड़े जाने के बाद एयरपोर्ट पर पूर्ण आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई. हवाई अड्डे के सूत्रों के मुताबिक, विमान दोपहर 12.15 बजे हवाई अड्डे पर उतरा.

न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 182 यात्रियों को लेकर जा रही एइर-इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) आईएक्स 385 उड़ान का पिछला हिस्सा कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह उड़ान भरने के दौरान रनवे से टकरा गया. सूत्रों ने बताया कि सुरक्षित उतरने के लिए अरब सागर के ऊपर ईंधन निकालने के बाद विमान हवाई अड्डे पर उतरा. इस दौरान हवाई अड्डा प्रबंधन ने पूर्ण आपात स्थिति घोषित कर दी.