Flights Update: दिल्ली में बारिश और खराब मौसम का हवाई सेवाओं पर भी असर, IGI एयरपोर्ट से 17 उड़ानें डायवर्ट

Delhi Weather Update: दिल्ली में बारिश और खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है. दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से 17 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया है. न्यूज एजेंसी PTI ने एयरपोर्ट अधिकारियों के हवाले से बताया, खराब मौसम (Weather Report) की वजह से 17 फ्लाइट्स को लखनऊ, जयपुर और देहरादून डायवर्ट किया गया है. अधिकारी ने बताया कि 8-8 उड़ानें लखनऊ और जयपुर, जबकि एक फ्लाइट को देहरादून डायवर्ट किया गया. इससे पहले बुधवार को भी 9 फ्लाइट को डायवर्ट (Flight Diverted) किया गया था. सभी फ्लाइट्स को जयपुर डायवर्ट किया गया था.

