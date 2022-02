Flights Cancelled Latest Update: कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में हो रही बर्फबारी के बाद बुधवार को जनजीवन बाधित हो गया. बर्फबारी के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट (Srinagar Airport) से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि लगातार हो रही बर्फबारी के बाद यह फैसला किया गया है. एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि ‘सभी एयरलाइंस की सभी उड़ानें रद्द (Flights Cancelled) कर दी गई हैं. यात्रियों को आगामी उड़ानों में सीट की उपलब्धता के आधार समायोजित किया जाएगा. सभी निर्धारित उड़ानों सहित कुल 41 उड़ानों को रद्द किया गया है.Also Read - Weather Report: कोहरे की चादर में लिपटी नजर आई दिल्ली, पहाड़ी इलाकों पर जारी बर्फबारी के बीच सर्दी के सितम से फिलहाल राहत नहीं

All flights of all airlines have been cancelled. The passengers will be adjusted in the forthcoming flights in the next available flight. There were total of 41 cancellations including all scheduled flights: Srinagar Airport

