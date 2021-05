US, Kuwait, oxygen, oxygen concentrators, ventilators, oxygen cylinders, india, covid-19, coronavirus, News: कोरोना संक्रमण की महामारी के संकट से जूझ रहे भारत को मेडिकल आपूर्ति की सहायता कर रहे अमेरिका का 5 पांचवां प्‍लेन आज मंगलवार को सुबह पहुंचा है. यह प्‍लेन 545 ऑक्‍सीजन कॉन्‍सन्‍ट्रेटर्स लेकर आई है. वहीं, कुवैत ने एक प्‍लेन से 282 ऑक्‍सीजन सिलेंडर, 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर और अन्य मेडिकल सप्लाई भेजी है, आज सुबह भारत पहुंच गई है. Also Read - KKR में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद एक्‍शन में आए Shahrukh Khan, टीम का बढ़ाया मनोबल

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, "चिकित्सा उपकरणों की एक श्रृंखला में पांचवां स्थान अमेरिका से आया है. यह 545 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स ले कर आया है."

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, भारत में कुवैत से 282 सिलेंडर, 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर और अन्य मेडिकल सप्लाई वाली फ्लाइट आ चुकी है.

#Watch | A flight Carrying 282 cylinders, 60 oxygen concentrators, ventilators, and other medical supplies arrives in India from Kuwait pic.twitter.com/icE5VVi6YV

— ANI (@ANI) May 4, 2021