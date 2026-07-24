Flipkart से शॉपिंग करना पड़ा भारी! मंगाया था iPhone, डिब्बा खोला तो... ; कोर्ट ने कंपनी की लगाई क्लास

Flipkart से लाखों का iPhone ऑर्डर करने के बाद ग्राहक को गलत सामान भेजा गया. अब इस पर कंज्यूमर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग में आपके क्या अधिकार हैं इस बारे में बताया.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 24, 2026, 10:05 PM IST
Flipkart से शॉपिंग करना पड़ा भारी! मंगाया था iPhone, डिब्बा खोला तो... ; कोर्ट ने कंपनी की लगाई क्लास
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केवल सामान बेचकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता. (Photo from AI)
  • मुंबई में एक ग्राहक ने Flipkart से 1.11 लाख वाला iPhone 14 Pro ऑर्डर किया था
  • जब घर पर ऑर्डर आया तो फोन की जगह दाढ़ी बढ़ाने वाला तेल और पैकिंग सामग्री निकली
  • अदालत ने Flipkart और विक्रेता को जिम्मेदार ठहराया
  • कोर्ट ने 1.11 लाख का रिफंड, 9% ब्याज और 70,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

Flipkart Fraud: मुंबई के एक ग्राहक को कंज्यूमर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, शख्स ने अप्रैल 2023 में फ्लिपकार्ट से एप्पल iPhone 14 Pro (128GB) को 1,11,793 रुपये में नो-कॉस्ट EMI पर खरीदा था. मोबाइल चार्जर और कवर तो सही समय पर डिलीवर हो गए, लेकिन जब फोन का पार्सल खोला तो उसमें दाढ़ी बढ़ाने वाला तेल और पैकिंग सामग्री मिली. इसके बाद ग्राहक ने तुरंत कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क किया और सभी जरूरी दस्तावेज भी जमा किए, लेकिन महीनों तक उसकी समस्या हल नहीं हुई.

Flipkart ने शिकायत के बाद भी नहीं निकाला समाधान

ग्राहक का आरोप था कि उसने अप्रैल से मई 2023 के बीच कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन फ्लिपकार्ट हर बार बिना रिफंड या रिप्लेसमेंट दिए शिकायत को रिजॉल्व (Resolved) दिखाकर बंद कर देता था. इसके बाद मामला मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (Consumer Court) पहुंचा. कोर्ट ने माना कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केवल सामान बेचकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता. अगर ग्राहक को गलत प्रोडक्ट मिला है, तो उसकी शिकायत की जांच करना और समाधान करना कंपनी की जिम्मेदारी है.

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कोर्ट ने कंपनी और विक्रेता को ठहराया जिम्मेदार

अदालत ने फैसले में कहा कि फ्लिपकार्ट और इंटरनेशनल वैल्यू रिटेल प्राइवेट लिमिटेड दोनों सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के दोषी हैं. कोर्ट ने दोनों को संयुक्त रूप से ग्राहक को 1,11,793 रुपये का रिफंड, 22 अप्रैल 2023 से 9% वार्षिक ब्याज, ₹50,000 मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न का मुआवजा और ₹20,000 मुकदमे का खर्च यानी कुल ₹70,000 अतिरिक्त देने का आदेश दिया. यह पूरी राशि 45 दिनों के अंदर चुकाने को कहा गया है.

मामले में Apple India को राहत

इस मामले में Apple India को भी रखा गया था, लेकिन कंपनी ने अदालत में कहा कि वह अपने उत्पाद स्वतंत्र डीलरों और रीसेलर्स के जरिए बेचती है और पैकेजिंग या डिलीवरी प्रक्रिया पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता. आयोग ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कंपनी के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाद केवल गलत प्रोडक्ट की डिलीवरी से जुड़ा है और इसमें निर्माता की कोई भूमिका साबित नहीं हुई.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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