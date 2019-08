गौतम बुद्धनगर/दिल्ली. देश के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में तबाही मचाने के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. रविवार की शाम दिल्ली सरकार द्वारा चेतावनी जारी किए जाने के बाद सोमवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी प्रशासन ने चेतावनी जारी की. हरियाणा में स्थित हथिनी कुंड बैराज (ताजेवाला) से रविवार शाम छह बजे 8,28,072 क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ने से दिल्ली और नोएडा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है. दिल्ली सरकार की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को कभी भी पार कर सकता है. इसलिए निचले इलाकों में रहने वालों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है. वहीं, सोमवार को गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने भी ऐसी ही चेतावनी जारी की.

गौतमबुद्ध नगर के जिला अधिकारी बी.एन. सिंह ने यमुना के किनारे रहने वालों को सभी जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है. गौतम बुद्धनगर जिला प्रशासन के प्रवक्ता राकेश चौहान ने बताया कि पानी के मंगलवार की रात तक नई दिल्ली में ओखला बैराज पर पहुंचने की संभावना है. उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी ने बाढ़ एवं सिंचाई विभाग समेत अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों को सतर्क रहने, पानी की स्थिति पर नजर बनाए रखने और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

Delhi Government has called for an emergency meeting of concerned officials in wake of the rising water level in the national capital. Delhi CM Arvind Kejriwal will chair the meeting. (File pic) pic.twitter.com/XxsnTbNbrP

