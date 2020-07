नई दिल्ली: असम और बिहार में शनिवार को भी बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है और पूर्वोत्तर राज्य में एक और व्यक्ति की मौत हुई है और दोनों ही राज्यों में करीब 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. असम में बाढ़ और भूस्खलन से मरनेवालों की संख्या 123 तक पहुंच गई है. वहीं बिहार में अब तक बाढ़ से 10 लोगों की मौत हो चुकी है. सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असम में 27 जिलों में करीब 26.38 लाख प्रभावित हैं और बाढ़ की वजह से 97 और भूस्खलन की वजह से 26 लोगों की मौत हुई है. Also Read - नीतीश सरकार का फैसला: बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिलेंगे 6-6 हजार रुपए, कृषि विभाग को मिली सर्वे की जिम्मेदारी

रिपोर्ट में बताया गया है कि शुक्रवार से अब प्रभावित लोगों की संख्या में 1.6 लाख की कमी आई है जबकि प्रभावित जिलों में एक और जिला शामिल हो गया है. ग्वालपाड़ा बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है. यहां 4.7 लाख लोग प्रभावित हैं. वहीं बारपेट और मोरीगांव जिले में क्रमश: 4.24 लाख और 3.75 लाख लोग प्रभावित हैं. ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी, तेजपुर, धुबरी और ग्वालपाड़ा शहरों में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है. इसकी सहायक नदियां धनसिरी, जिया भराली, कोपिली, बेकी ओर संकोश भी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. Also Read - Bihar GopalGanj News: गंडक का तटबंध टूटा, गोपालगंज जिले के कई गांव डूबे

रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक बाढ़ से विभिन्न प्रजातियों के 127 जानवरों की जान जा चुकी है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 157 जानवरों को बचाया गया है. बिहार में बाढ़ प्रभावित उत्तरी जिलों में राहत सामग्री हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों के बीच गिराया गया है. करीब 10 लाख लोग यहां बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं. शनिवार को किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. राहत पैकेट में ढाई किलोग्राम चावल, एक किलोग्राम चना, 500 ग्राम गुड़, माचिस और एक मोमबत्ती का पैकेट है. बाढ़ प्रभावित परिवारों की पहचान के बाद राज्य सरकार उन्हें छह-छह हजार रुपये की सहायता राशि भी मुहैया कराएगी. Also Read - Bihar Flood: बिहार के 10 जिले बाढ़ से प्रभावित, 6.50 लाख लोगों पर आई आफत

Bihar: National Disaster Response Force (NDRF) personnel rescued around 37 people in flood-hit Bhawanipur, Motihari after the engine of the boat they were travelling in failed. (25.07.20) pic.twitter.com/TaRnDz5Yuy

— ANI (@ANI) July 26, 2020