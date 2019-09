Heavy Rain in Bihar: लगभग एक हफ्ते से लगातार बारिश के कारण बिहार के कई शहरों में बाढ़ के हालात बने हए हैं. मौसम विभाग ने बिहार में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 15 जिलो में रेड अलर्ट तो 10 जिलो में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अलर्ट को देखते हुए इन जिलों में दो दिनों के लिए स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी कर दी गई है. वहीं बिहार आने-जाने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है तो कईयों के रूट में बदलाव किया गया है. NDRF और सेना को राहत कामों में लगाया हुआ है. सीएम नीतीश कुमार खुद सूबे में बाढ़ के हालातों की निगरानी कर रहे हैं.

सबसे बुरा हाल राजधानी पटना का है जहां लगातार दो दिन से बारिश के कारण सड़कें नहरों में बदल गई हैं. शहर के अस्पताल तालाब बने हुए हैं. कई दिनों की बारिश गंगा नदी लगातार उफान पर बह रही है जिससे बिहार ही नहीं यूपी के कई जिलों में भी बाढ़ आई हुई है. पूरे यूपी में बाढ़ से अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. तो वहीं एमपी मंदसौर में उफनती शिवनी नदी का पानी मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर के गृभगृह तक में जा पहुंचा है. छतरपुर में आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई.

Patna: National Disaster Response Force (NDRF) teams deployed in the city rescue locals and animals stuck in Rajendra Nagar. #patnaflood https://t.co/5Plyr76GzD pic.twitter.com/iEFoaQHf8o

— ANI (@ANI) September 29, 2019