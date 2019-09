नई दिल्लीः पिछले कई दिनों से उत्तर भारत में बारिश ने कहर बरपा रखा है. बारिश से सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में पहुंच रहा है. राज्य के कई जिलों में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और रोज मर्रा के काम पूरी तरह से ठप हो गए हैं. प्रदेश के कई जिलो में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे इनके किनारे बसे शहरों में जल भराव हो गया है.

PM मोदी के संसदीय क्षेत्र में आई बाढ़, बोट में सवार होकर लोगों का हाल जानने पहुंचे CM योगी, देखें Video

बारिश के कारण प्रयागराज में गंगा नदी पूरे ऊफान पर है. जलस्तर बढ़ने से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया गया है. बारिश ने किस कदर लोगों को परेशान कर रखा है इसको इसी बात से समझ सकते हैं कि कॉलोनियों में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है. बाढ़ से ग्रस्त इलाकों में प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है और साथ ही फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा रहा है.

Prayagraj: Buildings in low-lying areas of the city continue to be partially submerged due to a rise in the water level of river Ganga. pic.twitter.com/rqStThQguF

— ANI UP (@ANINewsUP) September 22, 2019