Flood in Uttarakhand: उत्‍तरखंड में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्‍खलन होने से आज मंगलवार तक मरने वालों का आंकड़ा 24-25 हो गया है. वहीं, रामगढ़- रानीखेत मार्ग पर लेमन ट्री रिजार्ट्स पर करीब 200 लोग फंस गए थे, जिन्‍हें निकाल लिया गया है. उत्‍तरखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि अब तक 24-25 मौतें हुईं हैं, जिनमें सबसे अधिक मौतें नैनीताल जिले में हुई हैं. खासतौर से कुमाऊं क्षेत्र सबसे ज्‍यादा प्रभावित हुआ है. नैनीताल का उत्‍तराखंड के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया है.Also Read - ब्लू शॉर्ट डीप नेक वनपीस ड्रेस में Palak Tiwari ने पार की बोल्डने की सारी हदें, दिखा ग्लैमरस अंदाज- Photos

बता दें कि सोमवार को पांच लागों की मौत हुई थी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हवाई सवेक्षण किया और इसके बाद कहा, सभी लोगों से अनुरोध है कि इस स्थिति में धैर्य बनाकर रखें. हम हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं. Also Read - 12GB रैम के साथ लॉन्च हुआ Realme GT Neo स्मार्टफोन, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक सबकुछ

About 200 people who were stuck at Lemon Tree resort located at Ramnagar-Ranikhet route have been evacuated

So far 24-25 dead due to incessant rains, maximum casualties from Nainital district: DGP Ashok Kumar

(file photo) pic.twitter.com/P5m2FeCOoM

— ANI (@ANI) October 19, 2021