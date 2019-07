नई दिल्ली. मानसून की आमद देश के उत्तरी और पूर्वी इलाके में राहत के साथ-साथ आफत भी लेकर आई है. वहीं देश का दक्षिणी हिस्सा अब भी सूखे की मार झेल रहा है. बिहार, असम समेत पूर्व और उत्तर भारत के कई राज्यों में जहां भारी बारिश की वजह से लाखों लोग बाढ़ का कहर झेल रहे हैं. वहीं, तमिलनाडु में बारिश न होने के कारण सूखे की स्थिति है. हालांकि चेन्नई में सोमवार की देर शाम बारिश होने से लोगों को राहत मिली है. इधर, दिल्ली और एनसीआर में बीते सोमवार को झमाझम बारिश हुई. पूर्वोत्तर और बिहार के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. सैलाब की वजह से मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 44 हो गई. इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से करीब 70 लाख लोग प्रभावित हैं.

राष्ट्रीय राजधानी में मानसून का लंबा इंतजार सोमवार को खत्म हो गया, और दिल्ली में 28.8 मिमी बारिश हुई जो इस साल जुलाई में सबसे ज्यादा है. आगामी दो-तीन दिनों में और वर्षा होने का अनुमान है. असम के 33 में से 30 जिलों के करीब 43 लाख लोग सैलाब से प्रभावित हैं. बाढ़ ने 15 लोगों की जान भी ले ली है. इसके अलावा, काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी जलमग्न हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनेवाल से सोमवार को फोन पर बात की और राज्य में बाढ़ के हालात के बारे में जानकारी ली.

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि राज्य के 4,157 गांवों के 42.87 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. राज्य में ब्रह्मपुत्र का जलस्तर खतरे के निशान से पार चला गया है. उधर, बिहार में सैलाब की वजह से मरने वालों की संख्या 24 हो गई है. पड़ोसी देश नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद राज्य के 12 जिलों में आई बाढ़ की वजह से 25.66 लाख लोग प्रभावित हैं. पूर्वी चम्पारण जिले में दो अलग अलग घटनाओं में पांच और बच्चे डूब गए हैं, लेकिन राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे बाढ़ से संबंधित घटना मानने से इनकार किया. वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई मुआयना किया.

Due to floods in #Assam, 70% of Kaziranga National Park is submerged; the forest department is alert on National Highway 37 in order to avoid any poaching chances by hunters. pic.twitter.com/4PcKUNNdXu

