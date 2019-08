तिरुवनंतपुरम. केरल के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश होने के कारण दो महिलाओं की मौत हो गई, वहीं 100 से अधिक लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकाला गया है. राज्य सरकार ने कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा होने के बाद राहत एवं बचाव एजेंसियों को तैनात कर दिया है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं. बाढ़ से बचाव के काम में लगे अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि पलक्कड़ जिले के अटापेडी में बुधवार को पेड़ गिरने से उसकी चपेट में आई कारा (50) नामक एक महिला की मौत हो गई. वहीं, वायनाड के पनामारम गांव में बाढ़ की चपेट में आए एक घर का निवासी अलादी मुथु (24) बेहोश हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई. इडुक्की, कन्नुर औक कोटट्यम जिलों में भी भारी बारिश हो रही है. मलप्पुरम जिले के नीलांबुर में 100 से अधिक लोगों को उनके घरों से निकाला गया है. वहीं इडुक्की, कोझीकोड और मलप्पुरम जिलों में अधिकारियों द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने स्थिति पर चर्चा के लिए एक आपात बैठक बुलाई है.

Kerala: Flooding in Nilambur and Perinthalmanna areas of Malappuram district due to heavy rainfall in northern districts of the state. Fire brigade team conducting rescue operations. pic.twitter.com/oc2g9sWnic

— ANI (@ANI) August 8, 2019