नई दिल्लीः उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश से राज्य में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए है. लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों की गलियों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है. तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों राज्यों में अगले 24 से 48 घंटे तक तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. अब तक तमिलनाडु में बारिश के कारण 5 लोंगों की मौत हो चुकी है.

सोमवार को भारी बारिश की आशंका देखते हुए राज्य में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और परिक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है. चेन्नई में भारी बारिश के चलते एक व्यक्ति कि मौत हो गई है. वहीं चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, कुड्डालोर और चेन्नई में स्कूलों को बंद कर दिया गया ह, जब कि वहीं दूसरी तरफ मद्रास यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी में चल रही परीक्षाओं को बाढ़ के हालात देखते हुए स्थगित कर दिया गया है.

Tamil Nadu: Water entered houses in Chennai, streets left waterlogged after the city received heavy rainfall last evening. Visuals from Korattur in Chennai. pic.twitter.com/wFTGFVjy3r

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि ऊपरी वायु प्रवाह के कारण राज्य में भारी बारिश हुई है. उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटे में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है इसलिए लोग अपने घरों में ही रहे. भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने मछुवारों और लोगों से नदियों के किनारों से दूर रहने के लिए कहा है.

Holiday declared for tomorrow in schools & colleges in Puducherry in view of heavy rainfall forecast in the area. https://t.co/CjPTLkF8l2

