असम में बाढ़ से हालात बदतर, 1.2 लाख लोग प्रभावित, कई गांव जलमग्न; देखें- Video

असम में बाढ़ की स्थिति और बदतर हो गई है. सैलाब से 10 जिलों के तकरीबन 1.2 लाख लोग प्रभावित हैं. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक, बक्सा, बरपेटा, दरांग, धेमाजी, धुब्री, कोकराझार, लखीमपुर, नलबाड़ी, सोनितपुर और उदलगिरी जिलों में बाढ़ की वजह से 1,19,800 लोग प्रभावित हैं. इसमें कहा गया है कि नलबाड़ी सैलाब के बुरी तरह से चपेट में हैं जहां करीब 45000 लोग प्रभावित हैं.

उसके मुताबिक, इसके बाद बक्सा में 26500 और लखीमपुर में 25000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. मंगलवार तक नौ जिलों में बाढ़ से 34000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं . प्रशासन पांच जिलों में 14 राहत शिविर संचालित कर रहा है जहां 2091 लोगों ने शरण ली हुई है और यह पांच जिलों में 17 राहत वितरण केंद्र भी चला रहा है. सेना, अर्धसैनिक बल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल एवं आपात सेवा, नागरिक प्रशासन, एनजीओ और स्थानीय लोगों ने अलग-अलग स्थानों से 1280 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. एएसडीएमए ने कहा कि वर्तमान में 780 गांव जलमग्न हैं और 10,591.81 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है.