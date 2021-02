Rishi Ganga, Chamoli, Uttarakhand, death toll, ITBP, Tapovan, Latest News: उत्तराखंड (Uttarakhand) के चमोली ( Chamoli) जिले में ऋषिगंगा Rishi Ganga) नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने के बाद बनी झील के बहाव को तेज किया जा रहा है. ITBP) के जवानों ने SDRF और अन्य संगठनों के साथ मिलकर उत्तराखंड के चमोली में ऋषि गंगा में बनी झील के प्रवाह को चौड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं. Also Read - भारतीय वायुसेना और नेवी के जवानों ने मिलकर मापी तपोवन में 'कुदरती झील' की गहराई, जानिए क्या है इसका साइज

बता दें क‍ि पहले इस झील से खतरा बताया गया था, लेकिन कल सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान में बताया कि जल के प्रवाह को और बढ़ाने तथा कुछ अवरोधकों को हटाने से जुड़े काम की समीक्षा की गई है. Also Read - देश में Coronavirus ने फिर पकड़ी रफ्तार, COVID-19 के 13,993 नए मामले सामने आए

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवानों ने SDRF और अन्य संगठनों के साथ मिलकर उत्तराखंड के चमोली में ऋषि गंगा में बनी झील के प्रवाह को चौड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं. इससे झील से पानी छोड़ने की मात्रा में वृद्धि हुई है. यह बात आईटीबीपी की ओर से एक बयान में कही गई है. Also Read - Uttarakhand: Tapovan Tunnel में 13 वें दिन भी रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन जारी, अब तक 62 शव मिले, 142 अभी भी लापता

#WATCH | Indo-Tibetan Border Police (ITBP) jawans with SDRF and other organizations working to widen the flow of the lake formed at Rishi Ganga in Chamoli, Uttarakhand by removing tree trunks. This has increased the volume of water release from the lake: ITBP pic.twitter.com/7H3wCnjFGs

— ANI (@ANI) February 23, 2021