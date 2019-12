नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि यह कहना गलत है कि नरेंद्र मोदी सरकार आलोचना नहीं सुनती है. कार्पोरेट कर में कटौती से जुड़े संशोधन वाले ‘कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2019’ पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार आलोचना सुनती है और सकारात्मक ढंग से जवाब देती है तथा कदम भी उठाती है.

इस दौरान उन्होंने कहा, “हमें ‘सूट-बूट की सरकार’ बार-बार कहा गया. हमें बताया गया है कि कॉर्पोरेट कर कम करने से केवल अमीर को मदद मिलती है. मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि कॉर्पोरेट कर कटौती कंपनी अधिनियम के अनुसार पंजीकृत सभी छोटे और बड़े व्यवसायों को मदद करती है.”

वित्तमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, “उज्ज्वला के तहत 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए. आयुष्मान भारत के 68 लाख लाभार्थी कौन हैं? वे 11 करोड़ लोग कौन हैं जिनके घरों में शौचालय बने हैं? क्या वे किसी के ‘दामाद या जीजा हैं?’ हमारी पार्टी में जीजा नहीं हैं, हमारे पास केवल कार्यकर्ता हैं.”

FM Sitharaman in LS: 8 cr people got gas connections under Ujjwala. Who are the 68 lakhs beneficiaries of Ayushman Bharat? Who are those 11 cr people who got toilets in their houses? Are they someone’s ‘damaad or jija?’ We don’t have jijas in our party, we only have karyakartas. https://t.co/l6RJmyzMe8

