Union Budget: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश करते हुए देश की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान जताया है. अपने भाषण की शुरुआती हिस्से में निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है, उन्होंने दावा किया कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है. बता चलें कि यह मोदी सरकार का अब तक का 10वां और दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है. कोरोना महामारी के बीच आ रहे बजट से आम आदमी से लेकर कारोबारी, व्‍यापारी और किसान तक सभी को कुछ न कुछ उम्‍मीदें हैं.Also Read - Budget 2022: क्या है Education Industry की वित्त मंत्री से उम्मीदें? जानिए Expert द्वारा, Watch

