वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज एकल नोडल एजेंसी (Single Nodal Agency) डैशबोर्ड की शुरुआत करेंगी. यह मंत्रालयों और विभागों को राज्यों को अंतरित राशि और उसके उपयोग पर नजर रखने के लिये मंच प्रदान करेगा. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि संबंधित पक्षों को योजनाओं के संचालन में निगरानी साधन देने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) ने एकल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड विकसित किया है.

इसमें कहा गया है, 'यह डैशबोर्ड मंत्रालयों को उनकी तरफ से विभिन्न राज्यों को जारी राशि, राज्य वित्त विभाग से उसे एसएनए खातों में जारी करने, एजेंसियों द्वारा खर्च के बारे में दी गई सूचना, बैंकों द्वारा एसएनए खातों पर मिले ब्याज के बारे में पूरी जानकारी देगा…'

