Budget 2023: 7 लाख तक की इनकम पर छूट के लिए नई टैक्स रिजीम चुनें या पुरानी, वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया ये जवाब

Nirmala Sitharaman, Budget 2023, Union Budget 2023, ITR, Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट पेश करने के बाद Income Tax की को नई टैक्स रिजीम को चुनने के सवाल पर कहा, अंतत: हमारा मकसद नई कर व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाना है. नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपए तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा.नई टैक्स रिजीम का चयन करें या पुरानी को, इसे लेकर वित्त मंत्री ने साफ किया, हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं. जो पुराने में रहना चाहते हैं, वे अभी भी वहां रह सकते हैं. लेकिन नया आकर्षक है, क्योंकि यह अधिक छूट देता है. यह सरलीकृत और छोटे स्लैब, कराधान की छोटी कम दरों और स्लैब भी प्रदान करता है, जो अच्छी तरह से टूट गए हैं.

वित्त मंत्री सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने अंतिम पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत देते हुए नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपए तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा.