Fodder Scam Case: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) चारा घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में अपना बयान दर्ज कराने गुरुवार को रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए. लालू यादव को रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) से सीबीआई कोर्ट ले जाया गया. उन्हें विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया. चारा घोटाला मामला संख्या आरसी 47ए/96 में उनके बयान दर्ज किए गए. यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है. इस बीच लालू को अदालत ले जाते से समय पूरे रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. उन्हें करीब 10.30 बजे सीबीआई अदालत लाया गया.

लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला (Fodder Scam) से जुड़े चार मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं. उन्हें 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है. लालू प्रसाद चारा घोटाले के छह मामलों में आरोपी हैं. इनमें से झारखंड में पांच मामलों में से चार में वे दोषी करार दिए जा चुके हैं. पांचवें मामले की सुनवाई रांची स्थित सीबीआई कोर्ट में चल रही है.

Ranchi: Rashtriya Janata Dal (RJD) Chief Lalu Yadav brought to a Central Bureau of Investigation (CBI) Court for hearing in one of the cases related to fodder scam. pic.twitter.com/8q98u7E2w0

— ANI (@ANI) January 16, 2020