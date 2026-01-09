  • Hindi
Video: घने कोहरे में बाइक भगा हीरो बन रहा था शख्स, फिर मिला ऐसा सबक जिसे जिंदगी भर नहीं भूलेगा बाइकर

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें घने कोहरे में एक शख्स तेजी से बाइक चला रहा होता है.

Published date india.com Updated: January 9, 2026 8:47 PM IST
Accident Ka Video:  सर्दी के मौसम में घनघोर कोहरा होता है, ऐसे में सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम जाती है. इसकी वजह से कई हादसे भी होते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स कोहरे में तेज रफ्तार से बाइक भगा रहा होता है. फिर उसके ऐसी सबक मिलती हैं जिसे वो जिंदगीभर नहीं भूलेगा. अब ये वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है लोग इस खतरनाक नजारे को देख दंग रह जाते हैं.

जीरों विजिबिलिटी में हुआ हादसा

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है की एक बाइकर घने कोहरे में तेजी से बाइक चल रहा होता है. इस दौरान कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम होता है बिल्कुल ना के बराबर इसके बावजूद उसकी बाइक हवा से बाते कर रही होती है. बाइक की स्पीड को देखकर अंदाज लगाया जा सकता है ये किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती है. कुछ दूर चलने के बाद वीडियो में दिखाई देता है की बाइक के सामने एक ब्रेकर आ जाता है, जिसे बाइक चला रहा है शख्स देख नहीं पता है, जिसकी वजह से उसकी जोरदार टक्कर हो जाती है और बाइक का बैलेंस बिगड़ जाती है और वो शख्स बाइक सहित रास्ते से उतर झाड़ियों में चला जाता है और बुरी तरह से चोटिल हो जाता है, जिसके बाद उसके दोस्त उसकी मदद के लिए आते हैं.

देखें वीडियो

ये बाइक वाले की गलती है

वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @VishalMalvi_ नाम के यूजर ने शेयर किया है. इस वीडियो को अबतक 12 लाख लोगों देख चुके हैं. इसके अलावा कई यूजर्स ने इस प्रतिक्रिया देते हुए कहा की ये बाइकर की लापरवाही का नतीजा है. इसके अलावा लोग हिदायत देते हैं की कोहरे के दौरान बाइक चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. एक छोटी सी गलती बड़े हादसे को दावत दे सकत है.

घने कोहरे में गाड़ी चलाते समय किन बातों का रखें ख्याल?

  • घने कोहरे में बाइक चलाते समय हमेशा स्पीड कम रखें और अचानक ब्रेक या तेज रफ्तार से बचें.

  • लो बीम हेडलाइट और फॉग लैंप का उपयोग करें ताकि सामने से आने वाले वाहन दिख सकें साफ.

  • हेलमेट का वाइज़र हमेशा साफ रखें और संगीत बंद रखें ताकि ध्यान भटकने की संभावना न रहे कभी.

  • हॉर्न का सही समय पर उपयोग करें ताकि आसपास मौजूद लोग और वाहन सतर्क रहें हमेशा सभी तरफ.

  • सड़क की सफेद पट्टी या डिवाइडर देखकर चलें और अनावश्यक लेन बदलने से बचें ताकि दुर्घटना न हो.

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और खबरों की दुनिया में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. ऋषभ टेक और Off-Beat से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते ... और पढ़ें

