फुटबॉल खिलाड़ी होगा ममता बनर्जी की पार्टी की पार्टी का चुनाव चिह्न... नाम 'ममता ऑल इंडिया तृणपूल कांग्रेस'

Mamata Banerjee Party Name: चुनाव आयोग ने टीएमसी के दोनों गुट के लिए पार्टी के नए नामों की घोषणा कर दी है.

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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी.(photo credit, IANS)

Mamata Banerjee Party Name: चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ के दोनों गुटों की पार्टी ने नाम और चुनाव चिह्न की घोषणा कर दी है. पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुट की पार्टी को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम दिया गया है. इस पार्टी का चुनाव चिह्न फुटबॉल प्लेयर होगा. वहीं, ऋतब्रत बनर्जी के गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम दिया गया है. ऋतब्रत की पार्टी का चुनाव चिन्ह ‘एनवेलप’ होगा.

6 अक्टूबर को है उपचुनाव

चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव तक TMC के मौजूदा नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाई है. आयोग ने दोनों गुटों से तीन-तीन नाम और चुनाव चिह्न के विकल्प मांगे थे.

बंगाल चुनाव की हार

बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी में फूट पड़ गई थी. इसके बाद ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के गुटों ने पार्टी को लेकर अपना दावा किया. इसके बाद चुनाव आयोग ने टीएमसी के नाम और चिह्न को फ्रीज कर दिया था. बता दें कि टीएमसी की पुराना चुनाव चिह्न ‘दो फूल और घास’ था. आयोग ने उनसे शुक्रवार सुबह तक अपनी पसंद के नाम और चुनाव चिह्न बताने को कहा था.

ऋतब्रत के नेतृत्व वाले बागी गुट ने भी तीन नामों के विकल्प आयोग को भेजे थे. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इनमें नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस, डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस शामिल हैं.

चुनाव आयोग ने क्या दिया था निर्देश

इलेक्शन कमीशन ने अपने अंतरिम आदेश में ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ को लेकर विवाद में शामिल दोनों पक्षों को निर्देश दिया था कि वे आगामी बंगाल उपचुनावों के लिए पार्टी के नाम और उसके वाले चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं करें. चुनाव आयोग ने कहा था कि प्रस्तावित नाम ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ से मिलता-जुलता हो सकता है. रेजीनगर और नंदीग्राम में उपचुनाव छह अक्टूबर को होने हैं.