Footbridge Collapsed: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बैसाखी उत्सव के दौरान फुटब्रिज गिरा, कई लोग घायल | VIDEO

Jammu Kashmir Footbridge Collapsed: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बैसाखी सेलिब्रेशन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है. यहां फुटब्रिज गिरने की वजह से कई लोग घायल हो गए हैं. न्यूज एजेंसी ANI ने उधमपुर के SSP डॉ. विनोद के हवाले से बताया, ‘चेनानी ब्लॉक के बैन गांव के बेनी संगम में बैसाखी उत्सव के दौरान फुटब्रिज गिर गया. घटना में दौरान छह लोग घायल हो गए है. रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. पुलिस और अन्य टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं.

#WATCH | J&K: A footbridge collapsed during the Baisakhi celebration at Beni Sangam in Bain village in Udhampur’s Chenani Block Six people were injured during the incident. A rescue operation is underway. Police and other teams have reached the site: Dr Vinod, SSP Udhampur… pic.twitter.com/2jGn1QxLpX — ANI (@ANI) April 14, 2023