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For Instagram Tiktok Or Youtube Good Followers Meta Offer Guaranteed Monthly Payments Of Up To 2 Lakh 50 Thousands

Instagram, TikTok या YouTube पर फॉलोअर्स वालों की मौज, Meta देगा हर महीने 2.5 लाख तक गारंटीड पेमेंट

Meta उम्मीद कर रहा है कि बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स Facebook पर ओरिजिनल Reels बनाकर यहां भी कम्युनिटी बनाएंगे और प्लेटफॉर्म को और मजेदार बनाएंगे.

Mark Zuckerberg

अगर आपके TikTok, YouTube या Instagram पर 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है. अब आपकी एक्सट्रा कमाई का समय आ गया है. मेटा ने अब क्रिएटर्स को फेसबुक पर लाने के लिए एक बड़ा और आकर्षक कदम उठाया है, कंपनी ने हाल ही में ‘Creator Fast Track’ नाम का नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर पहले से पॉपुलर क्रिएटर्स को पक्की मासिक पेमेंट और फेसबुक पर तेजी से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिलेगा. यह प्रोग्राम खास तौर पर उन क्रिएटर्स के लिए है जिनके पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अच्छी फॉलोइंग पहले से है. अगर किसी क्रिएटर के टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर कम से कम 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो उन्हें हर महीने $1,000 (लगभग ₹83,000) की गारंटीड पेमेंट मिलेगी. अगर फॉलोअर्स 10 लाख (1 मिलियन) से ज्यादा हैं, तो हर महीने $3,000 (लगभग ₹2.5 लाख) तक की पेमेंट मिलेगी.

यह पेमेंट सिर्फ 3 महीने के लिए

यह पेमेंट सिर्फ 3 महीने के लिए है, लेकिन इस दौरान क्रिएटर्स को फेसबुक पर रील्स पोस्ट करने होंगे (कुछ तय संख्या में). अच्छी बात ये है कि 3 महीने बाद भी उन्हें फेसबुक के Content Monetization प्रोग्राम का फायदा मिलता रहेगा, जहां views और engagement के आधार पर कमाई होती है, और उनकी रील्स को लंबे समय तक ज्यादा रीच (देखने वाले) मिलती रहेगी.

क्या बोले क्रिएटर्स के प्रोडक्ट वाइस प्रेसिडेंट

Meta के फेसबुक क्रिएटर्स के प्रोडक्ट वाइस प्रेसिडेंट Yair Livne ने CNBC को बताया, “दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर बड़े क्रिएटर्स से हमने सुना है कि फेसबुक पर नया शुरू करना मुश्किल या डरावना लगता है. इसलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है ताकि उन्हें आसानी से शुरुआत मिले और जल्दी ग्रोथ हो.”

क्रिएटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश

यह सब मेटा की उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें वो क्रिएटर्स को अपनी तरफ खींचना चाहता है. कंपनी ने बताया कि 2025 में उसने क्रिएटर्स को कुल लगभग $3 बिलियन (करीब ₹25,000 करोड़) का पेमेंट किया, जो पिछले साल से 35% ज्यादा है. इसमें से 60% हिस्सा सिर्फ Reels कंटेंट के लिए था!

क्रिएटर्स के लिए एक अच्छा मौका

फेसबुक के पास 3 अरब से ज्यादा यूजर्स हैं, लेकिन क्रिएटर्स ज्यादातर टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं. इस प्रोग्राम से मेटा उम्मीद कर रहा है कि बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स फेसबुक पर ओरिजिनल Reels बनाकर यहां भी कम्युनिटी बनाएंगे और प्लेटफॉर्म को और मजेदार बनाएंगे. कुल मिलाकर, अगर आप क्रिएटर हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म पर अच्छी फॉलोइंग है, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है.

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