आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव (Sadhguru Jaggi Vasudev) अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. वह लगभग हर विषय पर बड़ी ही ज्ञानवर्धक बातें अपने प्रशंसकों को बताते हैं. इधर उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात की. इस इंटरव्यू के दौरान जग्गी वासुदेव ने कहा, 'मेरे लिए तो कोविड (Covid19) का समय बहुत अच्छा था. हां, उस दौरान 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जो दुख की बात है. इसके अलावा कोविड का समय हम इंसानों के लिए अपने खुद को समझने, स्वयं को समय देने अपनी शक्ति को समझने का बेहतरीन समय था.' उन्होंने कहा, कोविड के दौरान जिस तरह से घटनाएं घटीं, उसमें सिर्फ मौतें ही नहीं हुई. मौत तो हर रोज होती हैं. लेकिन उस दौरान मौत होने पर कोई आसपास नहीं होता था. पार्थिव शरीर को अस्पताल से सीधे श्मशान ले जाते थे. यह सब बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया थी.

#WATCH | "…For me, COVID time was very good. It's unfortunate, that over 6 million lost their lives. The rest of it, I think, was a great opportunity for humans to come to terms with themselves, face their own mortality and strengthen themselves…," says Sadhguru Jaggi Vasudev pic.twitter.com/dGqGYgxw1S

