Republic Day: आजादी के बाद देश के 54 गांवों में पहली बार मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस, जानिए कहां पहली बार फहरेगा तिरंगा
बस्तर मंडल के 41 गांवों में पहली बार 77वां गणतंत्र दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाएगा. ये गांव दशकों से ऐसे राष्ट्रीय समारोहों से दूर रहे थे. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नक्सलगढ़ माना जाने वाला बिनागुंडा गांव भी ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बना है.
Republic Day 2026: देश भर में आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. इस मौके पर पूरे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं. स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सरकारी दफ्तरों में ध्वजारोहण किया जाता है और तिरंगा पूरे शान से लहराता है. लेकिन, शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां आज तक गणतंत्र दिवस नहीं मनाया गया था.
यहां पहली बार मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस
छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में माओवादी प्रभाव से मुक्त हुए 41 गांवों में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा. ‘लाल आतंक’ के अंत की लड़ाई में मिली सफलता के बाद पहली बार ये गांव गणतंत्र का जश्न मनाएंगे. बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी के अनुसार, इनमें से 13 गांव बीजापुर जिले में, 18 नारायणपुर में और 10 सुकमा में हैं. पिछले वर्ष 13 गांवों में 15 अगस्त को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था. अब इन 13 गांवों सहित कुल 54 गांव पहली बार गणतंत्र दिवस मनाएंगे.
पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज के अनुसार, अबूझमाड़, राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र आदि में बसवराजु, के रामचंद्र रेड्डी, सुधाकर, कट्टा सत्यनारायण रेड्डी और अन्य माओवादी कैडर को निष्क्रिय करने से क्षेत्र में चरमपंथी प्रभाव काफी कमजोर हो गया है. इसके परिणामस्वरूप भय और धमकी की जगह धीरे-धीरे शांति, विकास और प्रशासनिक संपर्क स्थापित हो रहे हैं.
नक्सलगढ़ बिनागुंडा में ऐतिहासिक बदलाव
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नक्सलगढ़ माना जाने वाला बिनागुंडा गांव भी ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बना है. वर्षों तक नक्सली प्रभाव और प्रशासन की सीमित मौजूदगी झेलने वाले इस क्षेत्र में पहली बार पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना की गई है. इतिहास में पहली बार 26 जनवरी 2026 को बिनागुंडा गांव में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा.
बिनागुंडा गांव उपपोस्टे लाहेरी से लगभग 17 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ सीमा से केवल 8 किलोमीटर दूर स्थित है. लंबे समय से यह इलाका नक्सली गतिविधियों के कारण अत्यंत संवेदनशील रहा है. सुरक्षा की स्थायी व्यवस्था न होने से विकास कार्य बाधित थे और ग्रामीण भय के माहौल में जीवन व्यतीत कर रहे थे. पुलिस सहायता केंद्र के निर्माण के लिए गढ़चिरौली पुलिस ने एक अभूतपूर्व अभियान चलाया. इस दौरान 1050 पुलिसकर्मियों, 11 जेसीबी मशीनों, 10 ट्रेलरों, 5 पोकलेन मशीनों और 40 ट्रकों की मदद से दुर्गम जंगलों और कच्चे रास्तों के बीच केवल 24 घंटे में पूरा केंद्र खड़ा किया गया. यह अभियान पुलिस की मजबूत रणनीति और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है.
