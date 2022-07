दिल्ली/उत्तर 24 परगना: देश की राजधानी दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आज गुरुवार को एक पुरुष यात्री के पास से करीब 1.24 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा मिली है. वहीं, बीएसएफ ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर सोने की सबसे बड़ी तस्करी की खेप की जब्ती की है. जब्त किए गए इसका वजन 41.49 किलोग्राम है, जिसका बाजार मूल्य लगभाग 21.22 करोड़ रुपए है. भारत-बांग्लादेश सीमा पर किसी भी भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा सोने की सबसे बड़ी खेप की तस्करी पकड़ी है.Also Read - पश्चिम बंगाल में आज फिर 15 बम मिले, पिछले हफ्ते भी बम बनाते वक्त हुई थी दो लोगों की मौत

सीआईएसएफ का बयान के मुताबिक, आईजीआई एयरपोर्ट पर एक पुरुष यात्री के पास से करीब 1.24 करोड़ रुपएकी विदेशी मुद्रा मिली. पूछताछ करने पर वह वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका. Also Read - Varanasi: वाराणसी के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त किया 8 लाख रुपए का सोना। Watch Video

Delhi | Foreign currency worth approximately Rs 1.24 crores detected from a male passenger at IGI Airport. On inquiry, he could not produce valid documents. The passenger along with the detected amount handed over to Custom officials for further action in the matter: CISF pic.twitter.com/WP8pkiwf0s

मामले में आगे की कार्रवाई के लिए यात्री ने पता की गई राशि के साथ सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया.

The Gold is stated to be 24 carat and weighs 41.49 Kgs with market value of Rs. 21.22 Crore (Approx). Combing operation is in progress. This is reportedly the biggest single seizure of gold by any Indian law enforcement Agency along the Indo-Bangladesh Border: BSF

