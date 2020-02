म्यूनिख: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से इतर अमेरिकी प्रतिनिसभा सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी से मुलाकात करने के बाद कहा कि भारत-अमेरिका संबंधों के प्रति उनका ‘निरंतर’ सहयोग उसे मजबूती प्रदान करने वाला एक बड़ा स्रोत रहा है. जयशंकर इस प्रतिष्ठित सुरक्षा सम्मेलन के लिए शुक्रवार को यहां पहुंचे थे. सम्मेलन में वैश्विक चिंता के विभिन्न मुद्दों पर उनके द्वारा भारत का विचार रखे जाने की उम्मीद है.

विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘ प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष पेलोसी से मिलकर बहुत खुशी हुई. भारत-अमेरिका संबंध के प्रति उनका निरंतर सहयोग उसे मजबूती प्रदान करने वाला एक बड़ा स्रोत रहा है.’’ जयशंकर ने शुक्रवार को सम्मेलन इतर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत केली नाइट क्राफ्ट से मुलाकात की थी.

Such a pleasure to catch up with @SpeakerPelosi. Her consistent support to India-US ties has always been a great source of strength. pic.twitter.com/u3n0AACxfc

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 15, 2020