नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए जांच प्रकिया स्थापित करने के वास्ते सरकार ईरानी अधिकारियों के साथ मिल कर काम कर रही है. जयशंकर का यह बयान ऐसे वक्त आया जब केरल के मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस नेता शशि थरूर सहित अनेक लोगों ने ईरान में भारतीय नागरिकों के फंसे होने पर सरकार से हस्तक्षेप की अपील की.

जयशंकर ने ट्वीट किया,‘‘सीओवीआईडी 19 के कारण लौटने के इच्छुक भारतीयों के मुद्दे पर काम कर रहे हैं. इस संबंध में कई ट्वीट मिले हैं. हम भारतीयों की वापसी के लिए जांच प्रक्रिया स्थापित करने के वास्ते ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय में हैं.’’ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से कोरोना वायरस के कारण ईरान में फंसे केरल के मछुआरों के मुद्दे पर जल्द कार्रवाई करने और उन्हें लाने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ सभी माध्यमों की तलाश करने की अपील की.

