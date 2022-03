Ukraine Russia War: यूक्रेन में रूस के हमले के चलते मुश्किल हालात बने हुए हैं. इस बीच कई भारतीय नागरिक अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है. विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को लेकर एक बार फिर स्थिति साफ़ की है. प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी अरिंदम बागची ने कहा कि युद्ध से प्रभावित खार्कीव में अब कोई भारतीय नागरिक नहीं बचा है. अब हमारा ध्यान सुमी पर है. यहां हिंसा हो रही है. वाहनों की कमी है. अपने लोगों को ऐसे हालात से निकालना बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण है. युद्ध विराम स्थिति को थोड़ा बेहतर कर सकता है.Also Read - राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रॉड मार्श और शेन वॉर्न को श्रद्धांजलि दी

विदेश मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में लगभग 15 विमान 2,900 भारतीय नागरिकों को लेकर वापस आये हैं. अब तक 13,300 लोग भारत लौट चुके हैं. अगले 24 घंटों के लिए 13 उड़ानें निर्धारित हैं, जो नागरिकों को लेकर भारत आएँगी.

We will now be looking at how many are still in #Ukraine. The embassy will contact those who happen to be there but haven’t registered… In nearby Pisochyn…we have moved (evacuated) 298 students, hoping to complete it by today: MEA pic.twitter.com/e4VX0GMEqz

— ANI (@ANI) March 5, 2022